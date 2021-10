The Venice Witch Oracle

Le premier oracle de This is Venice ! Un coffret mystique, magique et moderne. This is Venice, alias Lili Nguyen, a créé cet oracle inspiré, s'adressant à toute une nouvelle génération en quête de spiritualité. Intimement liées à son univers, les 33 cartes aux superbes illustrations hautes en couleur de Lucie Corbasson regorgent de magie, de mysticisme et de sens pour une approche ultra-moderne de l'ésotérisme. Le livre vous apportera la signification de chaque carte de façon claire et bienveillante, afin de mieux comprendre certaines situations, de distinguer les impasses dans lesquelles vous pouvez vous trouver, mais aussi pour mieux accueillir les instants de bonheur quotidiens qui parsèment bien votre chemin mais que vous ne distinguez pas toujours. Ce magnifique coffret dépoussière ainsi les codes pour vous offrir un voyage transcendant aux notes californiennes, afin de mieux percevoir et comprendre les messages de l'Univers a à votre attention.