Belle & bien dans son âge. Ma méthode pour prendre de l'âge sans vieillir

Un manuel de bien-être optimiste et déculpabilisant et des conseils faciles à appliquer pour aborder le milieu de vie avec énergie ! Vous avez passé le cap des 50 ans ou vous vous en approchez, et ça vous angoisse ? Vous craignez de vieillir trop vite, de prendre du poids, de ne plus vous plaire ? Mais prendre de l'âge ne veut pas dire vieillir. La génétique ne joue qu'à hauteur de 20 %. Vous avez le pouvoir d'influer sur les 80 % restants ! Découvrez la méthode de Natacha Dzikowski, experte du coaching bien-être et beauté, pour : comprendre votre corps et faire équipe avec lui : ce dont il a besoin, ce qui le fait vieillir prématurément, ce sur quoi vous pouvez agir... doper votre métabolisme : alimentation anti-inflammatoire et anti-âge, exercices physiques, rituels belle peau, méditation positive... pulvériser les clichés, dédramatiser la ménopause et booster votre potentiel pour vous réaliser enfin pleinement !