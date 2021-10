Moi, j'y crois. Mes anges, mes guides, mes prémonitions...

" Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve puis de le voir s'accomplir dans la réalité ? De constater que les prédictions d'une voyante se sont réalisées ? D'avoir des intuitions troublantes ? De vous tourner vers la médiumnité, l'astrologieou la numérologie, et d'y trouver des éclaircissements ? D'entrer en relation avec des êtres chers disparus ? D'avoir la sensation que, malgré le danger qui se présente, vous allez vous en tirer, car votre heure n'est pas encore arrivée ? De penser que la mort n'est pas une fin ? Moi, tout cela m'est arrivé ! " Pour la première fois, Nathalie Marquay-Pernaut se livre à coeur ouvert sur la relation très forte qui la lie à ses âmes, à ses anges gardiens et à ses guides. Une relation qui l'aide à passer les épreuves de la vie jour après jour, et qui participe ainsi au bonheur. Pour nous aider à y croire, nous aussi.