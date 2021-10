Libertés fondamentales et droits de l'Homme. Recueil de textes franaçais et internationaux, 19e édition

A propos de l'ouvrage Ce recueil contient tous les textes consacrés aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme : déclarations, constitution, conventions internationales, traités, lois, décrets. Il comprend deux parties : Les sources des libertés fondamentales et des droits de l'homme : sources nationales, sources européennes, sources de l'Union européenne et sources des Nations unies Le régime juridique des libertés fondamentales et des droits de l'homme : liberté individuelle, sûreté personnelle, justice, police, lutte contre l'esclavage, répression de la traite des êtres humains, répression du crime de génocide et du crime contre l'humanité, égalité et lutte contre les discriminations, respect de la vie privée, liberté de conscience, droit à l'éducation, dignité de la personne humaine, liberté de la presse, libertés collectives, droits au transport, au logement, à un environnement sain... Points forts La référence de recueil de grands textes des libertés et droits fondamentaux Ouvrage autorisé à l'examen d'accès au CRFPA, Association des Directeurs d'IEJ Ouvrage mis à jour annuellement, restant ainsi toujours au plus près de l'actualité de la matière