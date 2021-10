Le guide du lightworker. Tout part de toi ! Avec 3 oracles à découper et + de 50 tests et exercices

Dans ce monde où il n'est pas toujours facile de s'épanouir, tu peux être tenté de te tourner vers la spiritualité pour trouver un refuge ou pour te connecter à ce que tu penses être "magique", en t'enfermant dans des certitudes ou des rituels qui n'ont pas forcément de sens pour toi. Tu remets ainsi ton propre pouvoir à une force extérieure et tu te déconnectes de ta réalité et de ta responsabilité. Tu te mets à croire que c'est une intervention extérieure qui va te donner des solutions et des réponses, alors qu'elles sont là, à l'intérieur de toi, puisque TOUT PART DE TOI ! Dans ce guide, tu trouveras de nombreux outils pour partir à la découverte de ta magie intérieure : des questionnaires et des tests pour découvrir ta vérité spirituelle ; de nombreux exercices pratiques pour expérimenter chacun des domaines présentés ; des fiches récapitulatives pour chaque sujet ; un cahier de ressentis pour noter tes impressions ; des mantras d'urgence inspirants ; des mandalas à colorier ; l'Oracle de l'instant présent (32 cartes à détacher) ; l'oracle Mes Ames (20 cartes à détacher) ; le petit oracle Le Guide (32 cartes à détacher) ; des enseignements, des méditations et des guidances pour explorer les grands thèmes de la spiritualité : guides, astrologie, numérologie, aura, chakras, corps énergétiques, relations karmiques, magnétisme, pendule... ... Et bien d'autres choses encore !