Atlas d'anatomie humaine. 7e édition

Depuis plus de 25 ans l'Atlas d'anatomie humaine Netter est l'atlas de référence internationale. Le succès de cet ouvrage réside dans la qualité et la beauté du travail du Dr Frank H. Netter ainsi que du Dr Carlos A. G. Machado parmi les plus grands illustrateurs médicaux au monde. Ensemble ces deux médecins-artistes au talent unique mettent en évidence le corps humain du point de vue du clinicien. Plus de 50 images radiologiques soigneusement sélectionnées permettent de relier l'anatomie illustrée à l'anatomie vivante pour aider à la compréhension et à la pratique quotidienne. Cette 7e édition s'enrichit de nombreux contenus la rendant encore plus didactique : - Nouvelle section "Vue d'ensemble des systèmes" offrant une vue complète de l'anatomie des vaisseaux des nerfs et des lymphatiques. - Plus de 25 nouvelles illustrations du Dr Machado présentant les structures anatomiques ayant une implication clinique (les gaines fasciales du cou les veines profondes de la jambe les bourses de la hanche et la vascularisation de la prostate) ainsi que des zones difficiles à visualiser comme la fosse infratemporale. - Nouveaux tableaux cliniques à la fin de chaque section régionale qui se concentrent sur les structures ayant une signification clinique élevée. Ces tableaux fournissent des résumés rapides organisés selon les systèmes du corps humain et précisent dans quelles illustrations ces structures sont les mieux visibles. - Plus de 50 nouvelles images radiologiques utilisant les nouveaux outils d'imagerie médicale. Ces clichés ont été sélectionnés selon des critères d'utilité pour les étudiants apprenant l'anatomie. Enfin cette 7e édition donne accès aux compléments en ligne français - planches à légender QCM avec réponses commentées ainsi que 100 cas cliniques - et à l'ensemble des compléments en ligne américains via le site Student Consult - nouveaux modèles tridimensionnels (3D) vidéos de dissections planches de dissections commentées ainsi que des planches supplémentaires. L'Atlas d'anatomie humaine Netter est l'ouvrage de référence indispensable à tous les étudiants en médecine ; il les accompagnera durant toutes leurs études.