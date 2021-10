Le grand guide des signes avec bébé

Cette pratique, en plein essor, s'inscrit au coeur du maternage proximal et des neurosciences, permettant de répondre aux besoins de son bébé et de créer un lien d'attachement fort avec lui. Il s'agit d'établir un dialogue et de saisir rapidement ce qu'il veut vous dire, bien avant qu'il ne sache parler ! Marie Cao, interprète en Langue des Signes Française, vous dévoile une méthode accessible, pour maîtriser tous les signes qui vous seront utiles dans les premiers mois et années de bébé. Les mots "Encore", "Changer la couche", "Papa", "Maman", "Câlin", et tant d'autres relatifs aux besoins, aux activités, à l'alimentation, aux émotions, aux petits bobos, feront bientôt partie de votre vocabulaire gestuel !