Les fake-news santé

Le vaccin modifie notre génome, le chocolat noir est meilleur que le chocolat au lait, le jeûne est un remède miracle, le microbiote est notre deuxième cerveau... Vraiment ? Faut-il croire ces vérités relayées depuis des années par les réseaux sociaux et certains médias quand il s'agit de notre santé ? Plus grave, comment lutter contre les milliers d'intox sur les pandémies ou le bien-être qui mettent réellement notre santé en danger : " les ondes 5G favorisent le cancer ", " l'anorexie est typiquement féminine ", et tant d'autres ? On ne s'improvise pas expert scientifique... alors comment démêler le vrai du faux sans tomber dans le piège des lobbys, des charlatans ou des complotistes de tout poil ? Avant tout, en redonnant la parole à la science. Dans ce livre salutaire, l'Inserm et ses chercheurs apportent des réponses claires et transparentes à nos questions sur la santé, la pandémie, les vaccins, mais aussi l'alimentation, le cerveau, le cancer, le vieillissement... Une mise au point fondée sur les plus récentes études et qui donne au lecteur tous les outils pour lutter contre les fake news et couper court aux idées reçues.