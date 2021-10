Dénonce mon père

En apparence, Sylvaine et son mari forment une famille parfaite : une belle maison en région parisienne, de bons métiers et deux enfants. La vie s'écoule paisiblement jusqu'au jour où la petite Juliette, 5 ans, se plaint de douleurs à l'entrejambe. Pour la faire taire, son père tente de l'étrangler. En quelques heures, c'est la descente aux enfers. Avec ses mots de petite fille, Juliette raconte les abus de son papa, dans l'intimité de la douche ou de sa chambre... Peu à peu, la fillette livre les secrets inavouables de l'inceste. Des abus qu'elle subit depuis des années. Effrayée, Sylvaine s'enfuit avec ses enfants, loin de cet homme dont elle ne soupçonnait rien. Depuis, elle tente, difficilement, de reconstruire une vie pour elle et ses enfants. Une nouvelle vie pour faire oublier l'irréparable et, malgré les blessures, aborder l'avenir avec espoir. Avec les interventions de Bruno Solo, parrain de la Voix de l'Enfant, Sabine Seguin psychothérapeute et Martin Vanderkam, ostéopathe.