L'oracle de la Tatootherapy. Avec 48 cartes parées d'or

Un magnifique coffret de 48 cartes aux designs sublimes, ornées de symboles guérisseurs inspirés du tatouage, pour soulager ses émotions instantanément ! Tatoueuse passionnée par le corps, l'âme et l'esprit, Sandytatoo. 2. 0 a une démarche tout à fait originale : soulager par l'art du tatouage. C'est dans cette volonté qu'elle a créé le concept de Tatootherapie©. Chacun des splendides symboles des cartes reçu sous autohypnose offre une aide inspirante pour une libération émotionnelle instantanée. Les messages S. O. S. présents en fin d'ouvrage offriront une réponse directe à toute demande urgente. Grâce à leur design élégant, doré et empreint de douceur, les cartes révèlent très simplement leurs messages. Le livre détaille, quant à lui, les guidances en proposant des tirages, des clés d'interprétation et des conseils bienveillants, clairs et pertinents. Très intuitif, l'oracle allie ainsi l'art-thérapie à une écriture inspirée par plusieurs pratiques holistiques ciblant le bien-être émotionnel. Ce magnifique coffret " guérisseur de l'instant ", permettant de retrouver rapidement le calme intérieur est un outil de guidance incontournable.