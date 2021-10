Cuisinez pour bébé. 100 recettes et conseils pour accompagner la diversification alimentaire

100 recettes et conseils pour accompagner la diversification alimentaire Vous souhaitez cuisiner de bons petits plats pour votre bébé ? Qu'il prenne du plaisir à manger de tout ? Qu'il adopte de bonnes habitudes pour grandir en pleine santé ? Ne cherchez plus ! Ce livre très complet vous apportera toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Vous y trouverez : Tous les repères pour réussir la diversification alimentaire : les grandes étapes, les aliments à proposer, l'introduction des morceaux, l'environnement des repas... Les meilleures astuces pour cuisiner efficacement pour bébé : le matériel indispensable, le choix des produits, la conservation des plats, le batch cooking... Une centaine de recettes à déguster avec les doigts ou à la cuillère, pour tous les âges : 4-6 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois ainsi que quelques recettes à partager en famille. Des menus pour tous les âges et toutes les saisons. Clémence Maumené vous accompagne avec une méthode claire et des recettes gourmandes qui ont fait leurs preuves. Alors, prêt à faire de super découvertes culinaires avec votre bébé ?