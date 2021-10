L'antiguide de la manipulation

Le nouveau livre de Fabien Olicard qui décortique la manipulation et ses techniques, tant pour vous apprendre à les déjouer qu'à les utiliser avec bienveillance ! 170225, 240 pages, 17, 95 ? Fabien Olicard décortique, dans ce nouvel ouvrage, le fascinant concept de manipulation. La manipulation est une façon de communiquer complètement humaine : qu'on le veuille ou non, nous sommes tous un peu manipulés et manipulateurs. Dans nos relations sociales, amicales, dans le travail... nous " manipulons ", pour obtenir ce que nous souhaitons, ou simplement pour discuter, orienter, souvent inconsciemment ! Que se passe-t-il dans notre cerveau à ce moment-là ? Y a-t-il des manipulateurs plus doués que d'autres ? Peut-on devenir un manipulateur bienveillant ? Fabien Olicard, passionné par ce sujet depuis toujours, nous aide à comprendre, avec des cas pratiques et des exemples concrets et théoriques, des anecdotes et des expériences, ce " pouvoir " que nous avons tous et pouvons tous développer. Pourquoi un antiguide ? Car il faut penser manipulation positive, sympa, intelligente, et non négative comme peut laisser l'entendre ce terme souvent dénigré ! Vous êtes libre de jeter un oeil au sommaire de ce livre...