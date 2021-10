Guerre royale. Mensonges et trahisons

12 juin 2021 : 95ème anniversaire officiel de la Reine d'Angleterre Quand, en janvier 2020, Harry et Meghan annoncent publiquement renoncer à leurs titres royaux pour s'installer en Floride, c'est la sidération. Ce choix, irréversible et lourd de conséquences, fait la une des tabloïds pendant des semaines et achève de séparer William et Harry, si proches jadis. La complicité passée laisse place à une froide indifférence désormais visible aux yeux de tous. Mais à qui imputer les raisons de cet échec ? A Harry, le prince rebelle ? A William, héritier de la couronne en second ? A l'étiquette, qui a ruiné la vie de leur mère, Diana ? A la reine elle-même ou à Meghan, la dernière arrivée ? Seul Robert Lacey ose répondre à cette question brûlante. Enfance, mariages, deuil, influence conjugale, dérapages, incompréhensions, il nous dit tout pour nous aider à comprendre au plus près ce schisme que certains historiens comparent à une abdication. Car, ne nous méprenons pas, derrière la rivalité des frères princiers, c'est bien l'avenir de tout un système politique, vieux de plus de 200 ans, qui est en jeu aujourd'hui.