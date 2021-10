File dans ta chambre ! Offrez des limites éducatives à vos enfants

A partir de l'âge d'un an, l'enfant a besoin que ses parents l'aident à donner un format " socialement adapté " aux pulsions agressives qui accompagnent son exploration très active du monde. Ils doivent donc commencer à lui expliquer les interdits mais aussi trouver un moyen de le freiner efficacement, pour éviter que ses explorations ne dérangent le confort des autres ou ne le mettent lui-même en danger. Cet ouvrage rappelle le besoin central pour l'enfant de rencontrer ces limites et prône un unique système de répression par l'exclusion temporaire dans sa chambre. Pour décongestionner efficacement l'excitation de l'enfant mais aussi éviter à ses parents d'entrer dans des discussions sans fin, des cris, des reproches injustes ou une violence toujours contre-productive et dommageable pour tous. Un livre juste qui donne les clés nécessaires pour y parvenir