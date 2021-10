Missel des dimanches. Edition 2022

L'annuel indispensable à tout catholique pour vivre la messe et les prières de l'Eglise avec les introductions, méditations, propositions de chants, etc. Avec la traduction et les commentaires du nouveau missel romain. Souvent imité, jamais égalé. Année C Accueillir la nouvelle traduction du Missel romain " Méditer la parole qui s'off re à nous, qui nous fait hospitalité dimanche après dimanche, jour après jour, c'est se mettre à l'école de l'Ami, de cet Ami. C'est devenir, humblement, un peuple d'interprètes, pas sans les autres, pas sans la Tradition et notre confession de foi en Eglise, pas sans l'intelligence du temps où nous sommes. " Sr Véronique Margron o. p. , Préface de ce missel L'année liturgique 2021-2022 en un volume Clés pour découvrir la nouvelle traduction du Missel romain Rabats avec les nouvelles réponses de l'assemblée Liturgie de la messe Introductions à chaque célébration Prières liturgiques Lectures bibliques tirées du nouveau Lectionnaire Prières universelles rédigées Indications pour le chant Textes pour la méditation Calendrier liturgique avec l'indication des lectures pour chaque jour Fêtes à souhaiter