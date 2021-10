Colosse. Le Maître du Jeu

Imposant, sexy, arrogant : il a tout pour lui plaire... mais c'est son demi-frère ! A la demande de son père gravement malade, Alison part sur les traces de son demi-frère caché. Elle le retrouve en Ecosse, vivant dans un manoir tout aussi imposant que lui, entouré de légendes terrifiantes. Archibald est imbuvable, dominateur, ultra sexy... et bien plus encore. Mais toute attirance est aussi impossible qu'interdite ! Alors Alison calme ses ardeurs et essaie d'apprivoiser ce colosse pour sauver son père d'une mort certaine. Entre manipulations, obstacles impromptus, familles ennemies et passion débridée, seuls le temps et le destin décideront de leur sort.