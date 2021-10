La mort de Lorna Belling

On n'est jamais préparé à la vérité Lorna Belling, désespérée de ne pas pouvoir échapper à un mariage qu'elle voit comme un enfer, tombe sous le charme d'un autre homme qui lui promet monts et merveilles. Mais une photographie fortuite sur le téléphone portable d'une cliente de son salon de coiffure va tout changer. Lorsque le corps d'une femme est retrouvé dans une baignoire à Brighton, le détective Roy Grace est aussitôt appelé sur les lieux du drame. Le mari de la défunte apparaît dès le départ comme le coupable idéal. Pourtant, il existe une autre possibilité, plus sombre et plus terrible... Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Raphaëlle Dedourge