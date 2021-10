" Me penchant vers elle, je pris entre mes mains le beau visage épuisé de Liza McCullen et l'embrassai. Dieu seul sait pourquoi. Contre toute attente, elle me rendit ce baiser. " Si Liza McCullen n'échappe pas à son passé douloureux, elle trouve néanmoins une consolation dans les paisibles plages de Silver Bay et la communauté soudée de cette petite station balnéaire. Elle s'engage en faveur d'une cause qui lui tient à coeur et vit avec sa fille, Hannah, la vie au grand air dont elle a toujours rêvé. Quand Mike Dormer débarque au Silver Bay, c'est l'effervescence dans la baie des baleines. Cet Anglais charmant, aux tenues sophistiquées et au regard troublant, ne laisse pas Liza indifférente. Mais ses projets immobiliers ne risquent-ils pas de se heurter à l'hostilité des villageois ? Liza, quant à elle, a juré il y a bien longtemps qu'on ne la prendrait plus au jeu de l'amour...