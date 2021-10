Les Maîtres enlumineurs Tome 2 : Le Retour du Hiérophante

Une des quatre maisons marchandes de Tevanne est tombée. Sancia Grado et ses associés ont non seulement changé l'histoire de la cité, mais ils ont aussi créé Interfonderies dans le but de démocratiser l'art magique de l'enluminure. Mais la jeune entreprise a beau accomplir des prouesses, celles-ci ne suffisent pas à la maintenir à flots. Non seulement la concurrence est rude, mais les grandes maisons marchandes de Tevanne sont prêtes à tout pour écraser Sancia et l'idéal qu'elle représente. Alors que la situation est déjà bien précaire, une ancienne puissance vogue en direction de Tevanne : un hiérophante. Un adversaire qui connaît et maîtrise l'enluminure mieux que personne, qui est en outre très intéressé par Sancia et ses pouvoirs. Pour survivre à cette menace qui la dépasse et sauver ceux qu'elle aime, la jeune femme devra percer le secret le mieux gardé de l'univers, celui des origines de l'enluminure.