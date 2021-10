Hamish Macbeth Tome 12 : Bras de fer

Randy Duggan, nouveau venu à Lochdubh, ne passe pas inaperçu : bodybuildé et tatoué, il s'impose au pub en racontant à qui veut l'entendre qu'il a été lutteur et aventurier. Et comme il rôde sous les fenêtres des femmes du village, on soupçonne ce macho de vouloir semer la zizanie dans les ménages. Tout le contraire du flegmatique Hamish, avec qui le courant ne passe décidément pas. Au point qu'un jour, Hamish accepte le défi de se battre avec Randy. Les paris sont pris : Hamish va finir en chair à pâté ! Mais à l'heure de l'affrontement, son adversaire est retrouvé mort d'une balle dans la tête... Suspect n°1, Hamish Macbeth va devoir jouer les gros bras pour trouver l'assassin et laver sa réputation