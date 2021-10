Hamish Macbeth Tome 11 : La paix des ménages

Vous l'aurez remarqué, les ennuis n'arrivent jamais seuls... Hamish Macbeth, dont l'idylle avec Priscilla vient de tourner au vinaigre et qui a vu s'effondrer ses rêves de promotion, prend l'air sur la côte avec son fidèle chien Towser. Mais sa pension est sinistre, on y mange très mal et les clients sont infects : une vieille fille, deux pimbêches, un militaire à la retraite, une famille pas très causante, et Bob Harris, qui passe son temps à harceler sa femme. De quoi s'attirer la haine de tous les pensionnaires ! Alors, quand on retrouve Bob assassiné sur la plage, les suspects sont légion. Et Hamish, qui reprend du service, se demande quelle prochaine tuile va lui tomber sur la tête.