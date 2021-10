Un père dans la tourmente ; Un mensonge si périlleux ; Un témoin en danger

Un père dans la tourmente, de Nichole Severn La fillette gît, inconsciente, sur le trottoir... Le souffle coupé, Benning la prend dans ses bras et pousse un soupir de soulagement : sa fille de six ans est indemne. Mais Owen, son frère jumeau, a été enlevé par les hommes qui les ont agressés. Poussé par l'urgence, il prend alors une grave décision : il va faire appel à Ana pour retrouver son fils. Ana, la seule enquêtrice en qui il ait confiance. Ana qui a brisé son coeur sept ans plus tôt... Un mensonge si périlleux de Tyler Anne Snell Jamais Riley n'aurait dû accepter de remplacer sa soeur jumelle à la soirée organisée pour le retour en ville de Desmond Nash... D'abord parce que, contre toute attente, elle est tombée sous le charme du beau rancher et ne sait plus comment lui révéler sa supercherie. Ensuite - et surtout - parce que, au sortir de la fête, elle a été poursuivie en voiture par un inconnu qui a tenté de la tuer. Une attaque qui visait sa soeur et qui la terrifie... Un témoin en danger, de Carly Bishop Quand le détective J. D. Thorne apprend qu'Ann Calder - la rousse incendiaire dont il est tombé éperdument amoureux après l'avoir embrassée au cours d'une enquête - doit témoigner dans une affaire de corruption, il se tient immédiatement sur le qui-vive : Ann a besoin de lui. Car, assurément, les hommes qu'elle va incriminer chercheront à la faire taire...