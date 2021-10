Un patron si mystérieux ; Les sortilèges du destin

Un patron si mystérieux, Miranda Lee Lasse de sa vie nomade, Ruby aspire aujourd'hui à poser ses bagages. Le poste de gouvernante qu'elle vient de décrocher est la chance qu'elle attendait. Et puis, elle ne devrait même pas avoir à croiser son patron, un célèbre et mystérieux producteur toujours absent de sa vaste propriété de Sydney. Du moins c'est ce que pense Ruby, avant de tomber nez à nez avec Sebastian Marshall - l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais rencontré... + 1 Réédité : Les sortilèges du destin, Chantelle Shaw