Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition Tome 6

Pendant que Chibiusa est à l'article de la mort, les Sailors doivent faire front commun contre Pharaoh 90 et Mistress 9. Celle-ci a pris possession du corps de Hotaru, qui lutte ardemment contre ce parasite. Mais ce combat pourrait bien révéler une ennemie plus dangereuse encore que Mistress 9 et ses acolytes : Sailor Saturn, la guerrière du silence et de la destruction sort de son sommeil pour faire s'abattre le chaos sur le monde entier... Inclus également dans ce tome le deuxième chapitre du Journal de Chibiusa et Le fiancé de la princesse Kaguya.