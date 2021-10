Protégée par son ennemi ; La traque de l'impossible

Protégée par son ennemi, Lena Diaz Unis dans un combat secret pour faire triompher la vérité... Alors qu'elle enquête sur la disparition tragique de sa meilleure amie, Hayley se rend au château de Dalton Lynch car elle le soupçonne d'avoir assassiné la jeune femme. Surprise de trouver la demeure vide, elle y entre par effraction et se fait surprendre par le maître des lieux. Mais, alors qu'elle s'attend au pire, elle se rend compte, troublée, que rien chez cet homme d'une grande noblesse ne colle avec l'idée qu'elle se faisait d'un tueur froid et cruel... La traque de l'impossible, d'Elizabeth Heiter Quel démon pousse Darcy Altier à enlever des enfants et à les élever comme les siens ? C'est la question que se pose Alanna, elle qui, à l'âge de cinq ans, a été arrachée à sa famille et a grandi au fin fond de l'Alaska avant de dénoncer Darcy à la police... Aujourd'hui son ancienne "mère" est sortie de prison, et voilà qu'un petit garçon est à nouveau kidnappé. Persuadée que Darcy a repris ses vieilles habitudes, Alanna, accompagnée de Peter, un policier solitaire, se lance à sa recherche dans les montagnes hostiles d'Alaska