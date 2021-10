La tyrannie du désir

Frankie est troublée : que lui arrive-t-il depuis qu'elle a intégré l'entreprise de Harrison Grant ? Elle ne s'est jamais montrée aussi peu professionnelle ! Dès leur première rencontre, elle a été à la fois distraite et intimidée par le charisme et le charme renversants de son nouveau patron. Seulement, c'est sa carrière qui est en jeu ; elle doit se ressaisir et prouver à Harrison qu'elle lui est indispensable. Reste pourtant à savoir comment résister à ce désir déroutant qu'il éveille en elle...