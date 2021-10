Avec Cookeo je batch cook toute l'année. 52 menus au fil des saisons

Vous avez toujours rêvé d'avoir votre menu prêt chaque soir de la semaine et durant toute l'année, sans vous creuser les méninges ni passer vos soirées à cuisiner ? Sandra vous propose 52 menus de batch cooking au fil des saisons, faciles à préparer et toujours gourmands. Choisissez votre menu, faites vos courses et réservez 2 ou 3 h le dimanche pour préparer vos repas de la semaine : découpez quelques ingrédients, suivez les instructions et votre robot s'occupe de tout ! Les recettes fonctionnent avec les deux modèles de Cookeo.