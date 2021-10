Les Enfants de Val Fleuri

1919. Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de Beauvallon, riche héritière du domaine viticole de Val Fleuri près d'Anduze, ont uni leurs destinées. Irène fait entretenir sa propriété par un couple de métayers, Robert et Amélie Chassagne. L'aîné des Ferrière, Damien, encore enfant, y retrouve volontiers Marion Chassagne. Tous les deux nouent de profonds liens d'amitié. On les voit souvent ensemble dans les vignes ou la garrigue. Un jour ils font une exploration extraordinaire : une grotte immense décorée de splendides peintures rupestres, qui devra rester néanmoins dans le plus grand secret... En 1932, en découvrant une terre argileuse, rouge, dans un coin de garrigue non exploité du domaine, Philippe décide d'ouvrir une fabrique de vases horticoles à Anduze. L'homme ne cache pas ses ambitions : il pourrait concurrencer le plus important producteur de la ville, les Boisset. Ainsi naît la poterie de Val Fleuri, qui devient rapidement célèbre... Des années 1930 aux années 1970, ses héritiers pourront-ils pérenniser la réussite et la célébrité des poteries de Val Fleuri ?