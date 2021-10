Des jumeaux pour une pédiatre ; L'héritage de Camilla

Des jumeaux pour une pédiatre, Juliette Hyland Pédiatre au Dallas Children's Hospital, Tessa mène une brillante carrière et n'a guère de temps pour la romance. Jusqu'au soir où, à la faveur de retrouvailles dans un bar, elle cède au désir entre les bras de Gabe Davis, un bel infirmier qui lui a offert autrefois son premier baiser. Seulement voilà, leur nuit supposée sans lendemain révèle bientôt ses tendres conséquences : Tessa attend des jumeaux ! L'héritage de Camilla, Allie Kincheloe Huit ans, trois mois et seize jours. Après une longue absence, Danny Owens est enfin de retour à Greenbriar. Et pour Camilla le choc est immense. D'autant plus qu'ils viennent d'hériter ensemble le cabinet médical de la petite ville qu'elle aime tant ! Saura-t-elle travailler au côté de l'homme qu'elle a follement aimé ? Surtout, pourra-t-elle lui pardonner de l'avoir abandonnée, quand son coeur n'a jamais cessé de battre pour lui ?