Les Tutos de Lila Tome 1 : #moncorpsetmoi

Tous les livres qui existent sur le corps et son développement s'adressant aux jeunes filles abordent quasi uniquement les choses par le côté physique, la puberté, la procréation. Les autrices, en axant leur point de vue sur le côté psychologique et en recourant au journal intime de leur héroïne, inversent la tendance et contribuent à donner confiance et estime de soi à leurs lectrices.