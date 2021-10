Loup gris et Louvette

C'est le printemps, c'est la saison des amours. Souriceau et Souricette se calinoutent, Moineau et moinette se bisoutent... C'est décidé, Loup gris aussi veut trouver l'amour ! En vrai beau gosse, il applique un peu de bave de limace pour rendre ses poils lisses et brillants, et le voilà parti... Lorsqu'il découvre Louvette, Loup gris est prêt à tout pour la charmer : il s'attèle à montrer qu'il en a autant dans le ciboulot que dans les biscotos... c'est-à-dire pas beaucoup ! Loup gris voit toutes ses tentatives de séduction déjouées par une Louvette qui ne s'en laisse pas conter... Il faut dire que Loup gris n'est vraiment pas doué ! Encore une fois, il ne fait pas de la subtilité sa spécialité !