Une femme à l'épreuve ; Sous fausse identité

Une femme à l'épreuve, Beth Cornelison Lorsqu'un meurtre est commis dans le domaine qu'elle a quitté cinq ans plus tôt, Tamara, qui travaille désormais pour la police scientifique, hésite à s'y rendre, tant ce lieu lui rappelle de douloureux souvenirs. Et puis, elle est certaine d'y revoir Clay Colton, son ex-mari. L'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer et à qui elle pense tous les jours... Sous fausse identité, HelenKay Dimon En emménageant dans le Maryland sous un faux nom, Jocelyn n'a qu'un but : se reconstruire. Peut-être ici pourra-t-elle enfin oublier le psychopathe qui l'a enlevée et séquestrée. Peut-être sera-t-elle capable de laisser à nouveau un homme l'approcher... Et pourquoi pas Ben Tanner, dont elle a fait la connaissance quelque temps plus tôt, et qui semble avoir le don de fissurer sa carapace ?