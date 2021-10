Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Edition revue et augmentée

La santé est un élément essentiel à mon équilibre et à mon épanouissement. Ce livre constitue un OUTIL unique de référence sur l'aspect métaphysique et l'origine des malaises et maladies en rapport avec mes pensées. mes sentiments et mes émotions. Ce dictionnaire me fournit un outil de recherche pour moi, ma famille et mes amis, ainsi qu'un complément à toute approche, qu'elle soit médicale ou en lien avec les médecines douces. Ce livre m'aide à l'exploration. la compréhension et la réussite dans ma démarche de guérison, sur le plan physique, émotif et psychologique. Je peux aussi utiliser la Technique d'intégration expliquée dans ce livre afin de me guider vers un changement positif d'attitudes, de comportements et de pensées. dans le but de désactiver la source du conflit qui est à l'origine de mon mal-être conscient ou inconscient, en amorçant ainsi le processus de guérison. J'ai donc maintenant l'outil qui m'aide à devenir dans une certaine mesure mon propre médecin ou thérapeute, en apprenant à me connaître davantage et en étant capable de prévenir la maladie ou de recouvrer ma santé. mon mieux-être et ma joie de vivre.