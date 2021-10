Un secret si intense ; Un amant pour la vie

Un secret si intense, Elizabeth Lane Quand elle signe le contrat que vient de lui remettre l'ombrageux Wyatt Richardson, Leigh est aussi émue qu'inquiète. Evidemment, elle est ravie de devenir la nounou de Mikey, l'adorable bébé dont Wyatt a la garde, néanmoins elle craint aussi que son travail ne soit des plus difficiles pour elle. En effet, non seulement il lui faudra ignorer le trouble qu'elle ressent en présence de son patron, mais surtout elle devra empêcher que celui-ci découvre le secret qui l'a conduite jusqu'à lui... Un amant pour la vie, Fiona Brand Elena jubile. Six ans plus tôt, Nick Messena ne s'est intéressé à elle que le temps de l'attirer dans son lit - pour mieux la rejeter ensuite, brisant alors son coeur naïf. Mais aujourd'hui, à voir la façon dont il couve du regard la femme belle et déterminée qu'elle est devenue, Elena comprend que le rapport de force a changé. Et elle compte bien mettre à profit sa nouvelle assurance pour conquérir Nick et réécrire la fin de leur histoire...