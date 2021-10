Même à l'ombre, les cigales chantent

13 autrices s'engagent contre le cancer du sein. Ce recueil de nouvelles, à l'initiative de Claire Zamora, autrice chez Hugo Roman, et son mari Thibaud, a tout de suite su conquérir les éditrices de romance, les autrices de la maison, mais aussi extérieures : Cynthia Kafka (autoéditée à succès) et Carène Ponte (160 000 ex papier vendus Gfk) prennent part à l'aventure. Chaque nouvelle sera sur le thème du renouveau, de la " deuxième vie " qui commence après la maladie. C'est l'espoir et la lumière qui sont le fil rouge de ce recueil.