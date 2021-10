La mystérieuse inconnue ; Mariée à son meilleur ami

La mystérieuse inconnue, Andrea Laurence Qui est donc cette femme mystérieuse que Sutton a rencontrée au bal masqué ? Après avoir passé une délicieuse nuit en sa compagnie, il se prend à douter : se pourrait-il qu'elle soit une espionne chargée d'enquêter sur l'entreprise familiale, en proie à des démêlés avec la justice ? Résolu à découvrir les secrets de la belle, Sutton décide de la revoir, tout en profitant des moments de sensualité qu'elle pourrait encore lui offrir... Mariée à son meilleur ami, Reese Ryan Que s'est-il passé cette nuit ? Après une soirée mouvementée à Las Vegas, Zora se réveille dans le lit de son meilleur ami, Dallas, avec... une bague au doigt ! Tiraillée, elle ne sait plus que penser : certes, Dallas a tout du mari parfait - il est drôle, intelligent, créatif et généreux -, et le désir entre eux est palpable. Mais cette folle union ne risque-t-elle pas de mettre en péril leur si précieuse amitié ?