Son surnom, Stress, c'est Nordine qui le lui a donné. Il y avait aussi Ichem, Kassim, Djamel et Ange. C'était les années 90, dans le quartier populaire du Panier, à Marseille, quand ils enchaînaient les virées à la plage, les soirées en boîte de nuit afros, les bagarres parfois. Tous venus d'ailleurs, sauf lui : sur la photo de classe, Stress tranchait avec sa peau rose. Aujourd'hui, les bobos rénovent les taudis du centre-ville, les pauvres ont été expulsés vers les barres d'immeubles avec ascenseur en panne. Les potes d'hier sont devenus chauffeur de bus, agent de sécurité, dealer — ou pire. Cinq dans tes yeux est une fresque marseillaise pleine de rires et d'insolence. Un regard vrai et mordant sur la France d'aujourd'hui.