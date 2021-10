Germinal, la série décryptée

Le livre officiel de la série "événement" de France 2 Adaptée du plus célèbre des romans d'Emile Zola, la série a choisi les environs de Valenciennes pour planter le décor de ce drame social qui se joue dans la seconde moitié du XIXe siècle : un haut lieu de l'histoire minière française, où Claude Berri avait lui aussi tourné une adaptation de Germinal en 1992. Durant six épisodes d'une heure chacun, on suit l'itinéraire d'Etienne Lantier, descendant des Rougon-Macquart, au coeur et à la tête de la lutte sociale de mineurs du nord de la France face à la dégradation de leurs rudes conditions de travail. Coproduction France Télévision, Salto et Rai, la série a coûté 1, 3 million d'euros rien que pour les décors, et réunit près de 2 400 figurants autour des acteurs principaux : AA Guillaume DE TONQUEDEC, Natacha LINDINGER, Thierry GODARD, Alix POISSON, Louis PERES, Rose-Marie PERREAULT et Sami BOUAJILA. AA Ambitieux, le projet s'est donné les moyens de sa réussite et s'annonce comme l'événement télévisuel de la fin d'année 2021. Grâce à cet ouvrage de décryptage, qui confronte la série à la réalité historique, démêlez le vrai du faux, la fiction de la réalité, et découvrez la petite histoire derrière la grande.