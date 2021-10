James Bond vient de gagner son combat contre le cerveau du crime, Auric Goldfinger, mais déjà une nouvelle menace se profile. Rentré d'Amérique avec la divine Pussy Galore à son bras, et souvent dans son lit, il apprend que le SMERSH, agence de contre-espionnage soviétique, prévoit de saboter un Grand Prix international de course automobile. Alors que l'agent 007 fait tout pour les en empêcher, il croise la route de Jason Sin, un homme d'affaires coréen en apparence passionné de sport mécanique mais qui s'avère être un dangereux adversaire assoiffé de vengeance. Cette rencontre va propulser James Bond dans une autre course-poursuite : la course à l'espace entre les Etats-Unis et l'URSS. Aux côtés de Jeopardy Lane, nouvelle James Bond Girl oeuvrant dans les services secrets américains, 007 va mener jusqu'à New York une enquête haletante dont les enjeux pourraient bien changer la face du monde. Entre voitures de course, sublimes créatures et criminels impitoyables, Déclic mortel contient toutes les marques de fabrique d'une intrigue originale de Ian Fleming.