L'histoire se déroule dans l'Algérie postcoloniale, au sein d'un internat militaire. Un jeune garçon, assoiffé d'idéal et meurtri par les brimades de ses supérieurs, tombe éperdument amoureux.Inspiré d'un épisode vécu par l'auteur, La Rose de Blida est le récit émouvant d'un impossible premier amour.L'auteurNé en 1955, Mouhamed Moulessehoul fait carrière dans l'armée algérienne, puis décide de se consacrer à sa première passion, l'écriture, sous le nom de Yasmina Khadra. Ses principaux romans, rédigés en français, ont acquis une notoriété internationale ; en arrière-plan y est souvent évoquée la question des rapports difficiles entre l'Occident et l'Orient.L'édition Classiques & Cie collègeSoigneusement annoté, le texte de la nouvelle est associé à un dossier illustré qui comprend :- un guide de lecture (avec des repères, un parcours de l'oeuvre et un groupement de documents, "Figures d'enseignant"),- une enquête documentaire : "L'Algérie et la société algérienne dans les années 1960".