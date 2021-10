Banana Fish Tome 3

Ash demande à Eiji de retrouver Shorter et de lui confier la fiole contenant la précieuse drogue. Mais Eiji a été suivi par les hommes de Dino, et le frère de Ash est mortellement blessé. Pendant ce temps l'avocat de Maxx Lobo parvient à obtenir une mise en liberté provisoire pour Ash. Griffin décède de ses blessures, Ash apprend la nouvelle et décide de se venger de D. Golzine, il fausse compagnie à la police et retrouve Shorter et Eiji qui décident de l'aider...