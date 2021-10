Etre en gueule de bois, avoir mal aux cheveux, la tronche pleine de billes, le cerveau dans un étau, la tirelire en palissandre, la tête dans le... Comment peut-il exister autant de termes pour qualifier cet état sans qu'aucun remède n'ait été trouvé ? Pour la première fois dans l'histoire de la gastronomie, soixante chefs partagent leur recette facile pour des lendemains difficiles dans ce livre incontournable. Les spaghetti di mezzanotte de Giuseppe Passerini, le croque-monsieur de Jody Williams, la tarte du lendemain de Philippe Conticini ou encore le bacon and egg muffin de Greg Marchand sont autant de recettes réconfortantes qui sauront faire du bien là où ça fait mal. Meilleurs Ouvriers de France, chefs étoilés et les cuisiniers les plus cools de l'Hexagone racontent leur anecdote d'une soirée mémorable, et le plat qui les a sauvés par la suite. Plus que des recettes simples, c'est un recueil d'histoires jamais dévoilées : un livre de cuisine qui met l'eau à la bouche et donne (presque) envie d'être à nouveau en gueule de bois.