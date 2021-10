Nous sommes à Bari, au sud de l'Italie, dans les années 1980. L'argent coule à flots dans les veines du pays. Les trois adolescents, qui errent dans les rues de ce livre, ne reconnaissent plus leur ville ni leurs pères. Ils se chamaillent et s'attirent à la façon de chats sauvages, faisant de tout ce qu'ils aiment -la musique, les filles, les journées- un redoutable exercice de combat. Ils ne savent plus même qui ils sont. Tout ce qui brille a un côté obscur. Il leur faudra vingt ans pour en venir à bout. Case Départ est un roman plein d'ironie et d'humour sur une génération "perdue".