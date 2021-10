Parenthèse. Carnet de voyage de Montréal à Okinawa

"Par ce voyage, nous remettons tout en jeu. Nos habitudes, nos convictions, nos modes de vies. Et ce périple Les premières lueurs de l'aube incendiant les contours incertains de Montréal, Nos corps qui plongent dans l'eau brûlante d'un onsen creusé à même la roche, encerclé par les vagues de l'océan Pacifique, Un van qui s'élance sur la ligne de bitume infinie, qui coupe les étendues désertiques en deux, Une yourte circulaire en bois, dans laquelle on se love pour lutter contre le froid, Les miroirs des lacs canadiens, troublés par les plongeons des castors que l'on observe depuis la rive, Dans un virage, un groupe de macaques japonais occupant le bitume pour s'épouiller, jouer, courir, De longues heures de marche entre les cheminées ocres d'un canyon, Un discret sentier dans la forêt tropicale, qui débouche. sur une plage déserte ourlée d'eau turquoise, La nuit tombée, nos mains qui se nouent sous le dôme en verre d'une serre, Une bague dans un coquillage, des larmes, des rires et des baisers humides."