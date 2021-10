Je suis au monde. Habiter autrement la planète

"Parfois on oublie. On s'habitue aux choses qui sont devant nous. On finit par ne plus les voir. Qu'ont-elles à nous apprendre ? Comment tous ces éléments si différents s'allient-ils pour former un tout qu'on appelle Terre ? Quelle est notre place dans cet ensemble et quelle pourrait-elle être ? Pourquoi cette Terre est-elle menacée et que pouvons-nous y faire ? Approchons-nous de ces animaux, de ces forêts et de ces océans pour écouter ce qu'ils ont à nous dire de l'état de la planète et de ses habitants."