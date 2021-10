Il est midi et les cloches retentissent dans le village de Louisburgh, en Irlande. Assis devant la table de sa cuisine, Marcus Conway écoute la radio en lisant son journal. Pendant une heure et jusqu'au prochain bulletin d'information, il se plonge dans ses souvenirs depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, il désosse son passé comme il observe les ponts, avec autant de minutie que d'émerveillement. Il se rappelle ses premières années d'homme marié, la naissance de ses enfants, les combats quotidiens contre la corruption locale et les dernières folies de son père. Puis ce jour où, comme une large partie de la population du comté, sa femme est prise de violentes douleurs. Marcus se souvient du trajet en voiture pour lui apporter des médicaments, et de sa vie qui s'est alors mise à vaciller... Avec tendresse et poésie, Mike McCormack nous raconte l'intimité d'un homme, de sa famille, et interroge les limites de nos démocraties modernes. Une lumière singulière jaillit de ce texte, une langue qui bat au rythme d'un coeur en peine et qui nous immerge dans les profondeurs de l'âme celtique. Ecrit d'un seul souffle, D'os et de lumière fera certainement date dans l'histoire de la littérature anglo-saxonne.