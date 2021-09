Cinq regards d'écrivains français sur cinq grands auteurs japonais qui ont changé leur vie. Un recueil de la collection Fidelio. Dans chaque recueil de la collection Fidelio, cinq auteurs contemporains racontent leurs premiers émois littéraires avec l'écrivain qui a changé leur vie. A travers le nom Fidelio, ce sont un attachement tout particulier, une filiation rêvée, une haute fidélité qu'évoquent les auteurs de la collection envers leur monstre sacré. Esthètes japonais, ce sont cinq regards d'écrivains français sur cinq grands auteurs japonais qui ont changé leur vie : Kenzaburo Oe (par René de Ceccatty) et Yasunari Kawabata (par Marie Céhère), les deux prix Nobel de littérature, Yukio Mishima, figure légendaire (par Nicolas Gaudemet), la grande Yuko Tsushima, dont l'oeuvre autobiographique est hanté par le souvenir de l'enfant disparu (par Philippe Forest), sans oublier Haruki Murakami, star des médias et des critiques (par Minh Tran Huy).