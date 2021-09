La nuit du faune

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de philosophie et titulaire d'un MBA du Collège des ingénieurs, Romain Lucazeau a enseigné à l'université Paris-IV Sorbonne et à Sciences-Po Paris avant de devenir consultant auprès d'institutions publiques françaises et internationales. Son colossal premier roman Latium (Denoël 2016) a reçu le prix Futuriales et le Grand Prix de l'imaginaire. Il est en cours de traduction en russe et en chinois