Le mal dans la peau

Traumatisée, brisée... elle va renaître dans son regard. Alors qu'elle n'était qu'une toute jeune femme, Josie Stratton a été enlevée, retenue prisonnière dans un entrepôt désaffecté et torturée durant dix interminables mois avant de parvenir à s'échapper de l'enfer. Aujourd'hui devenue adulte, elle essaie d'ou- blier ce passé chaotique et de se reconstruire, un pas après l'autre. Mais alors qu'elle pensait que son bourreau s'était suicidé, de nouvelles victimes apparaissent. Des jeunes femmes sé- questrées et torturées, comme elle, mais qui n'ont pas eu la chance de survivre. Josie est prête à tout pour aider le détective Zach Copeland dans son enquête. Elle tient à savoir ce qu'il s'est passé, à empêcher de nou- veaux meurtres... Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a gardé au fond d'elle un vieux rêve. Le rêve de retrouver un jour l'enfant né des viols répétés qu'elle a subis et dont les années n'ont jamais effacé le souvenir.