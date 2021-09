Ce que murmure le vent

New York, 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromahair, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque... Quand Anne se réveille, elle est en 1921, dans le domaine de ses ancêtres où tous semblent penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante Insurrection de 1915. Perdue au coeur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que grondent déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du xxie siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place ? Avec une précision historique remarquable et une écriture d'une grande élégance, Amy Harmon nous offre, à travers un pan étourdissant de l'histoire irlandaise, une éblouissante épopée familiale.